Egito abre fronteira para viajantes de Gaza pela 1ª vez desde outubro

O Egito abriu neste domingo a fronteira de Rafah para viajantes que chegam a partir da Faixa de Gaza pela primeira vez em quase dois meses, disseram autoridades palestinas e egípcias.

Rafah é a única grande passagem entre a empobrecida Gaza, onde vivem 1,8 milhão de palestinos, e o mundo exterior que não faz fronteira com Israel.

Egito fechou a passagem em 25 de outubro, depois que militantes islâmicos na região do Sinai mataram 33 membros de suas forças de segurança em alguns dos piores casos de violência desde que o presidente islamita Mohamed Mursi foi derrubado em julho de 2013.

Gaza é dominada pela facção islâmica do Hamas, que há muito tempo tem laços com a Irmandade Muçulmana, que foi expulsa do poder no Egito quando Mursi foi derrubado.

Segundo representantes do Hamas, a fronteira ficará aberta por dois dias principalmente por razões humanitárias, para permitir que doentes viagem para o Egito.

