Egito abre velha ferida com novo julgamento de Mubarak

Mubarak, 84 anos, foi deposto em 2011, após 30 anos no poder e condenado à prisão perpétua no ano passado pela morte de manifestantes pelas forças de segurança, que tentavam sufocar uma revolta de rua em massa.

Ele foi o primeiro governante árabe a ser levado a tribunal por seu próprio povo.

Um tribunal egípcio aceitou o recurso do ex-presidente deposto Hosni Mubarak e de seu ex-ministro do Interior, enquanto o Egito se prepara para o segundo aniversário do levante de 25 de janeiro.

O novo julgamento deverá agitar as emoções e pode mergulhar o governo do novo presidente Mohamed Mursi em águas perigosas, enquanto ele tenta restaurar a lei e a ordem e uma economia destruída.

A economia do Egito continua enfrentando problemas conforme país se prepara para uma eleição parlamentar nos próximos meses. A ansiedade sobre a economia é forte depois de protestos, muitas vezes violentos, no final de 2012, levando os cidadãos à sacarem poupanças.

Durante o julgamento de Mubarak de 10 meses, muitos manifestantes acusaram os generais então vigentes e funcionários, vistos como leais ao presidente deposto, de protegê-lo. Um novo julgamento pode reviver pedidos de afastamento daqueles vistos como remanescentes da era antiga.

"O tribunal decidiu aceitar o recurso interposto pelos réus... e ordens de um novo julgamento", informou o juiz Ahmed Ali Abdel Rahman.

Multidões de partidários de Mubarak presentes na audiência gritaram "Deus é o maior", aplaudindo e assobiando quando o juiz leu a sentença do recurso. Grupos de torcedores alegres também foram vistos distribuindo doces no centro do Cairo.

A saúde de Mubarak e o seu destino são debatidos intensamente no Egito, como as pessoas tentam virar uma página em décadas de seu governo punho de ferro e da turbulência política que se seguiu a sua queda.