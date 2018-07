Egito aposenta compulsoriamente 41 juízes que apoiam Irmandade, dizem fontes

Os juízes ainda podem recorrer da decisão.

Separadamente, forças de segurança prenderam 63 líderes da Irmandade, que enfrentam acusações de ataque a delegacias de polícia e incitação da violência, disse neste sábado o Ministério do Interior em comunicado. Outros 13 partidários da Irmandade foram presos sob suspeita de possuir armas e munição, informou o ministério. O governo baniu a Irmandade Muçulmana e a classificou como grupo terrorista, e Sisi diz que ela é a uma ameaça à segurança nacional. O grupo afirma que está comprometido com o ativismo político pacífico. Centenas de soldados e policiais egípcios morreram devido a atividades de insurgentes depois da queda de Mursi. Os ataques estão concentrados no Sinai do Norte, centro de uma insurgência que tenta derrubar o governo. Mas vários ataques de menor escala no Cairo e em outras regiões danificaram os esforços do Egito para projetar uma imagem de estabilidade após quatro anos de turbulências, iniciadas com o levante em 2001 que depôs o então presidente Hosni Mubarak. Uma bomba caseira feriu quatro pessoas neste sábado do lado de fora de uma agência do banco HSBC na cidade de Alexandria, disseram fontes de segurança. (Reportagem adicional de Ahmed Tolba, no Cairo, e Haitham El-Sheikh, em Alexandria)