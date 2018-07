Egito barra entrada de xiitas canadenses no país

Os canadenses desembarcaram no Egito, vindos do Iraque, para completar uma peregrinação aos locais xiitas na região, mas foram mantidos sob as ordens das autoridades de segurança, disseram autoridades de segurança do aeroporto, que não deram mais explicações. Os canadenses tem entrada geralmente permitida no Egito com um visto obtido na chegada ao país.

Um porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Canadá, John Baird, disse que a Ottawa responderia mais tarde no domingo.

O governo do Egito, uma nação muçulmana esmagadoramente sunita, tem sido criticado por discriminar a pequena comunidade xiita do país.