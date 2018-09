Egito define data para referendo e eleições, dizem ativistas

Zyad El-Elaily disse que ele e 16 outros membros da Coalizão da Juventude Revolucionária, participante dos recentes protestos que derrubaram o presidente Hosni Mubarak, foram informados sobre as datas durante reunião no domingo com três integrantes do Conselho Supremo das Forças Armadas, que exerce o poder no Egito atualmente.

O Conselho ainda não formalizou as datas do referendo e das eleições.

Elaily disse que o cronograma apresentado sinaliza a disposição dos militares em entregar o poder aos civis.

"O conselho se disse comprometido em ver um governo civil instalado num período de seis meses, e se recusou a ampliar o período", disse Elaily.

A junta militar egípcia anunciou em 13 de fevereiro que controlaria o país durante seis meses, ou até que eleições parlamentares e presidenciais fossem realizadas sob um novo marco constitucional.

