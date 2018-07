Egito diz que há sinais positivos de acordo entre Israel e Hamas

O ministério da Defesa do Egito disse neste domingo que há "sinais positivos" de que Israel e o grupo militante palestino Hamas poderão chegar em breve a um acordo de cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza. O porta-voz do ministério, Hossam Zaki, disse que um dos pontos fundamentais do acordo - a exigência feita pelo Hamas de que os postos de passagem de Gaza para Israel e para o Egito sejam reabertos - pode ser resolvido nos próximos dias. "Um acordo sobre a reabertura parcial dos postos de passagem pode vir nos próximos dias", disse. As negociações entre as partes estão acontecendo no Cairo, com mediação do governo egípcio. Nos últimos dias, a delegação de Gaza tem exigido mais detalhes sobre as propostas israelenses. No sábado, Mahmud Zahar, um dos principais líderes do Hamas em Gaza, apareceu em público pela primeira vez desde o conflito para se juntar à delegação palestina. Segundo o correspondente da BBC no Cairo Christian Fraser, a presença de Zahar em um encontro com a principal autoridade de inteligência do Egito, Omar Suleiman, foi vista como um sinal positivo de que as partes podem estar perto de chegar a um acordo. A delegação palestina viajou para Damasco para discutir a proposta israelense e deve voltar ao Cairo na segunda-feira, quando se espera uma resposta. Israel insiste que alguns materiais - como alguns tipos de tubulações e químicos - precisam ser impedidos de entrar em Gaza, porque eles poderiam ser usados para fabricação de foguetes ou explosivos. O Hamas argumenta que esses materiais são fundamentais para a reconstrução de infra-estrutura básica em Gaza. Pelo acordo esboçado até agora, o ponto de passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e o Egito, seria reaberto com a presença de monitores internacionais e guardas que responderiam ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, que pertence à facção palestina Fatah, rival do Hamas. Há relatos na imprensa árabe de que um acordo entre o Hamas e Israel poderia envolver também uma grande troca de prisioneiros, que incluiria a libertação do soldado israelense Gilad Shalit e do líder palestino Marwan Barghouti. Também tem sido falado durante as discussões no Cairo que em uma etapa posterior haveria um processo de reconciliação entre o Hamas e o Fatah, com o objetivo de formar um governo de coalizão. Neste domingo, um foguete foi disparado de Gaza e atingiu os arredores da cidade israelense de Sderot, provocando um incêndio em um carro e causando danos em outros dois veículos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.