Egito impõe limite para transporte de moeda estrangeira por viajantes O Egito proibiu viajantes de transportarem mais de dez mil dólares em dinheiro em moedas estrangeiras para dentro ou fora do país, na medida em que as autoridades se preocupam com a pressão sobre o câmbio e com a pressa dos egípcios de sacarem suas poupanças dos bancos.