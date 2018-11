Egito lança plano de até US$3,4 bilhões para incentivar economia

O plano, que terá como base a concessão de empréstimos por 5,7 milhões de funcionários públicos tendo seus salários como garantia, espera impulsionar o crescimento econômico entre 0,50 e 0,75 ponto percentual, disse o ministro Youssef Boutros-Ghali à Reuters.

"Esse plano de estímulo extra-orçamental baseia-se em garantir que os funcionários do governo possam contrair empréstimos junto ao sistema bancário, com a garantia dos seus salários", disse Boutros-Ghali, durante a conferência anual do partido governante do Egito.

A economia do Egito cresceu em média 7 por cento nos três anos antes da crise financeira global estourar. O crescimento desacelerou para 4,7 por cento no ano fiscal 2008-09, antes de recuperar um pouco, para 5,1 por cento, em 2009-10.

O governo acredita que precisa de um mínimo de 6 por cento de crescimento para absorver a entrada de mão-de-obra no mercado.

Boutros-Ghali disse neste mês que espera que a economia cresça 7 por cento no ano financeiro iniciado em julho de 2011, e entre 8 por cento e 8,5 por cento no ano seguinte.

"Este plano tem como objetivo utilizar o poder aquisitivo dos trabalhadores do Estado para gerar um salto de estímulos, um salto de gastos diretos", disse ele neste domingo.

O jornal al-Akhbar disse em 15 de dezembro que o Ministério das Finanças tinha um acordo com o Banco Nacional do Egito , o Banque du Caire e o Alexbank, que é controlado pela Intesa Sanpaolo SpA, da Itália, para fornecer financiamentos tendo os salários dos trabalhadores como a segurança.

Boutros-Ghali disse que o governo tinha negociado taxas reduzidas de juros com os bancos. Ele acrescentou que os empréstimos poderiam ser de qualquer valor, mas parcelas mensais não podem exceder 30 por cento do rendimento mensal do mutuário.

"Nós também negociamos com as companhias de seguros, porque parte dos empréstimos tem um plano de seguro de vida que poderá pagar pelo empréstimo, se alguma coisa aconteceu com o mutuário," disse ele.

O programa deve começar na próxima semana.