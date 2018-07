Egito oscila à beira de negócio com FMI

Um programa do FMI poderia ajudar a estabilizar a economia do Egito na transição para a democracia desde a derrubada em 2011 do presidente Hosni Mubarak, desbloqueando até 15 bilhões de dólares em ajuda e investimentos para melhorar o sombrio clima de negócios.

Mas diplomatas e políticos dizem que o presidente islâmico Mohamed Mursi tem ainda de aprovar os aumentos de impostos e cortes de subsídios que o levaram a suspender um acordo com o FMI dezembro, duas semanas após ter sido acordado em princípio.

"A missão disse que está esperando até agora o governo apresentar algumas das medidas relacionadas à reforma do sistema econômico, e que ainda está em diálogo com o governo para se familiarizar", disse à Reuters Abdullah Badran, de um partido islâmico linha-dura, após reunião com os negociadores do FMI.

A economia do Egito se deteriorou significativamente. Turismo e investimentos se retraíram devido à turbulência política no país mais populoso do mundo árabe, onde 40 por cento dos 84 milhões de cidadãos vivem com menos de 2 dólares por dia.

(Por Paul Taylor)