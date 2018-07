Egito prende oito homens por vídeo de casamento gay

O juiz decidiu que eles também estarão sujeitos à supervisão policial após a conclusão de sua sentença.

A sentença foi recebida com indignação pelas famílias dos réus, que se manifestaram no exterior do tribunal no centro de Cairo e foram dispersos pela polícia. Os réus, que haviam negado a acusação, permaneceram mudos na corte enquanto o veredito era lido, um deles segurando uma cópia do Corão.

Casamento gay não é legal no Egito, uma sociedade muçulmana conservadora onde o vídeo, que viralizou em redes sociais em agosto, causou rebuliço online.

(Reportagem de Lin Noueihed)