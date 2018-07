Egito reabre tumbas após 10 anos de restaurações

Após uma década de trabalhos de restauração, o Egito reabriu, na última semana, duas tumbas arqueológicas, com o objetivo de fomentar o turismo no país.

A restauração das tumbas de Serapeum e de Akhethotep & Ptahhotep teve um custo estimado em US$ 2 milhões (cerca de R$ 4 milhões).

Outros cinco sítios arqueológicos restaurados devem ser reabertos em breve aos visitantes, mas os problemas de caixa do governo egípcio ameaçam novos projetos.

O turismo no Egito caiu abruptamente no ano passado, após os protestos populares que levaram à queda do presidente Hosni Mubarak.

