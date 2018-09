Egito respeitará tratados internacionais, diz Exército

"O atual governo administrará os negócios até a formação de um novo governo", disse uma autoridade graduada do Exército em um comunicado divulgado pela TV estatal, um dia depois de o presidente Hosni Mubarak ter renunciado.

"A República Árabe do Egito está comprometida com todas as obrigações e tratados regionais e internacionais", ele disse. Os tratados do Egito incluem o acordo de paz de 1979 com Israel, que tem acompanhado os acontecimentos no país vizinho com preocupação.

(Por Edmund Blair)