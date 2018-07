Egito terá novos ministros das Finanças e do Interior-agência Os ministros das Finanças e do Interior do Egito devem ser substituídos numa reforma ministerial parcial prometida pelo presidente Mohamed Mursi no último mês, na tentativa de conter a raiva popular em meio a uma crise econômica, informou a agência de notícias estatal MENA neste sábado.