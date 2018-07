Égua quebra telhado e cai dentro de casa em Sorocaba

Uma égua quebrou o telhado e caiu dentro da casa do operário Hélio Pinto Brito, na madrugada desta quarta-feira , 3, em Sorocaba. O animal despencou sobre o sofá da sala, assustando os moradores. A casa fica ao lado de um barranco, no Parque das Laranjeiras, zona norte da cidade. O animal pastava na parte de cima do barranco e, segundo Brito, pode ter tentado caminhar sobre o telhado, que não suportou o peso. Telhas de fibra e caibros se partiram e a égua despencou.

O morador contou que tinha acabado de levar para o quarto um filho pequeno, que dormia no sofá, justamente onde a égua caiu. Os móveis e uma geladeira que estavam na sala ficaram destruídos, mas nenhum morador se feriu.

A égua foi examinada por um veterinário e levada para o Centro de Zoonoses do município. Com ferimentos e fraturas múltiplas, a égua teve de ser sacrificada. Até a tarde, o dono do equino não tinha sido identificado.