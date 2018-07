Ehud Olmert confirma visita do papa a Israel em maio O papa Bento 16 visitará Israel em maio, disse neste domingo o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, confirmando a viagem do pontífice e evitando qualquer menção às tensões entre católicos e judeus sobre um bispo que nega o alcance do Holocausto. "Em maio, receberemos uma visita especial, o papa Bento 16", disse Olmert a seu gabinete, sem dar uma data exata. "O presidente Shimon Peres o acompanhará por várias cidades em Israel." Olmert, que em geral é efusivo em seus elogios a líderes estrangeiros, disse que a peregrinação do papa "será realizada numa atmosfera adequada e terá tanto êxito quanto às visitas de outros pontífices". O líder católico confirmou na quinta-feira que irá à Israel. Fontes do Vaticano indicaram que a viagem é a primeira de um papa à Terra Santa desde que João Paulo II a visitou em 2000. As relações entre católicos e judeus estão extremamente tensas desde 24 de janeiro, quando o papa suspendeu a excomunhão de quatro bispos tradicionalistas, numa tentativa de sanar uma cisma que começou em 1988, quando foram ordenados sem a permissão do Vaticano. Um dos bispos, Richard Williamson, nega o alcance do Holocausto e disse que não havia câmaras de gás. O Vaticano ordenou que Williamson se retratasse, mas ele afirmou que neste momento não é possível, argumentando que precisa de mais tempo para rever as provas. (Reportagem de Jeffrey Heller)