Eike anuncia doação de R$ 20 mi para UPPs no Rio O empresário Eike Batista anunciou hoje a doação de R$ 20 milhões para o governo do Rio de Janeiro e o compromisso de entregar o mesmo valor todos os anos, até 2014, exclusivamente para aplicação na compra de equipamentos e na construção de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Lançado no fim do segundo ano do governo Sérgio Cabral (PMDB), o projeto das UPPs virou bandeira política do candidato à reeleição e foi incorporado ao discurso de campanha da presidenciável Dilma Rousseff (PT).