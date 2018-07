Eike Batista admite interesse pela Vale

Há alguns meses, Batista mantém conversações com os principais acionistas da Vale, incluindo o braço de participações do Banco Bradesco, a Bradespar, e o fundo de pensão Previ, do Banco do Brasil, para comprar parte de suas participações na mineradora.

Ao ser indagado se estava em processo de negociação para comprar as ações da Vale respondeu: "Não, não estamos." Quando pressionado sobre se buscará adquirir uma fatia da mineradora, ele afirmou: "Nós temos muito capital, e se houver espaço para nós, podemos fazer as coisas acontecerem. Nós estamos sempre analisando esse tipo de coisa."

Mas Batista se recusou comentar sobre uma potencial aquisição de ações da Vale. Ele também disse que a mineradora pode fazer mais para aumentar a infraestrutura do Brasil em ritmo rápido, incluindo a construção de siderúrgicas.

"O Brasil é o produtor de aço mais barato do mundo. É por isso que eu acho que (a Vale) pode fazer mais para construir usinas de aço e outra infraestrutura", afirmou. A EBX tem planos de investir até US$ 10,2 bilhões em áreas como mineração, petróleo, logística e aço até 2012, informou um porta-voz da companhia.

PETRÓLEO

"Com as descobertas pela nossa valorosa Petrobrás, de petróleo na camada do pré-sal, temos a oportunidade de repor as reservas exauridas de petróleo e criar ainda mais riquezas para o Brasil", afirmou à plateia de autoridades, empresários, acadêmicos e investidores americanos e brasileiros. No entanto, ele considera que pode levar anos para que petrolíferas privadas brasileiras, como a sua OGX, ganhem participação significativa no pré-sal.