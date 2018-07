Eike Batista amplia participação na sua petroleira OGX

De acordo com comunicado enviado ao regulador do mercado brasileiro, Eike, por meio da Centennial Asset Mining Fund, da qual é o único acionista, contratou notas estruturadas que poderão aumentar sua fatia na petroleira dos atuais 61 por cento para cerca de 62,5 por cento, informou uma fonte familiarizada com a operação.

"O Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, Sr. Eike Batista, por meio de sua controlada, Centennial Asset Mining Fund, LLC, promoveu a contratação de notas estruturadas vinculadas ao desempenho de 46.812.700 ações ordinárias de emissão da Companhia representando uma exposição financeira sobre 1,45% do capital social da OGX", informou a OGX em comunicado.

Eike Batista teria optado pelo aumento de capital por acreditar que as ações da empresa estão baratas frente ao potencial da empresa, que desenvolve grande campanha exploratória no país, acrescentou a fonte.

A OGX começará a produzir petróleo entre novembro e dezembro no Brasil e prevê uma média de produção de 33 a 40 mil barris diários em 2012.

A meta da empresa de Eike Batista é que a produção aumente para 165 mil barris diários em 2013; 730 mil barris em 2015; e 1,38 milhão em 2019.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi)