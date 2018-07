Eike Batista compra a Marina da Glória

O grupo EBX, do empresário Eike Batista, confirmou ontem ter fechado o acordo para compra da concessão da Marina da Glória. O porto, às margens da Baía de Guanabara e emoldurado pelo cartão postal do Pão de Açúcar, tem capacidade para a atracação de lanchas de até 150 pés (cerca de 45 metros de comprimento). O grupo não divulgou o valor da compra da concessão, atualmente em nome da Empresa Brasileira de Terraplenagem e Engenharia (EBTE). O total entre a aquisição e os investimentos chega a R$ 150 milhões.

Maior fortuna do Brasil, segundo o ranking de bilionários da revista Forbes, Eike elevou, com o novo negócio, para R$ 550 milhões sua carteira de projetos no segmento de entretenimento e turismo do Rio de Janeiro. A lista de investimentos inclui o Hotel Glória, o restaurante Mr. Lam, o barco Pink Fleet e a clínica de beleza Beaux.

No início do mês, em cerimônia com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, durante a qual o empresário anunciou a doação de R$ 23 milhões para o comitê de campanha da candidatura da cidade à sede das Olimpíadas de 2016 - que terá o resultado anunciado sexta-feira, na Dinamarca - Eike já havia confirmado as negociações, que começaram no início do ano. O negócio ainda está condicionado à obtenção da autorização do poder concedente.

Até 1995, a Marina, encravada no Parque do Flamengo, era administrada pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, empresa municipal de turismo. A Marina foi à licitação naquele ano e concedida à construtora EBTE em 1996.

Na época, a concessão foi condicionada a um projeto para transformar a área em centro de negócios, com espaço para escritórios, convenções e lojas. Além disso, o concessionário se propunha a construir uma garagem para barcos em espelho d''água tombado pelo patrimônio histórico (Iphan).

O projeto enfrentou grande resistência da sociedade, representada por associações de moradores de bairros adjacentes, e de entidades ambientalistas. Os concessionários, porém, conseguiram liminar para tocar o projeto sem resistência do Iphan. Mas não houve grandes avanços no projeto de modernização. Eles chegaram a iniciar a garagem para barcos, com o argumento que seria usada nos Jogos Panamericanos, mas a obra foi embargada. Restou um "paliteiro" no meio da baía, que seria o alicerce da obra.

Eike tem proposta semelhante de modernização. Em nota, o grupo EBX anuncia obras para dotar a Marina de um conjunto de restaurantes, lojas, casa de shows e infraestrutura de turismo e lazer.

"O objetivo da aquisição é incrementar o setor de turismo e de entretenimento da cidade, numa área com enorme potencial para se tornar mais um ícone do Rio", diz a nota.

No bairro da Glória, o primeiro investimento do grupo de Eike começou em outubro do ano passado, com a aquisição do Hotel Glória, cuja modernização despenderá investimentos de R$ 200 milhões.

COLABOROU NICOLA PAMPLONA