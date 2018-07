Eike Batista é o 8º mais rico do mundo

O empresário Eike Batista é o oitavo homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em US$ 27 bilhões, de acordo com o ranking de 2010 da revista Forbes divulgado ontem. Eike - dono do grupo EBX - ocupava a 61ª posição na lista de bilionários da Forbes do ano passado, com US$ 7,5 bilhões. "Entrando este ano na lista dos dez maiores bilionários está o brasileiro Eike Batista, cuja fortuna aumentou em US$ 19,5 bilhões desde o ano passado", segundo a Forbes.

A fortuna de Eike começou a ser construída no início da década dos anos 1980, com atividades de comércio de ouro e diamantes extraídos na Região Amazônica. Depois de uma diversificação dos negócios e de um processo de internacionalização na década seguinte, Eike redirecionou integralmente seus esforços para o Brasil, na crença de que o País "é um dos melhores lugares do mundo para se fazer negócio", nas palavras do próprio empresário.

Nos últimos anos, o grupo de Eike comprou direitos sobre blocos exploratórios de petróleo e gás e formou a OGX, ainda em fase pré-operacional como várias das empresas do grupo. Outras empresas da EBX são a MMX (mineração), LLX (logística), MPX (energia) e OSX (estaleiros). Com exceção da holding e da OSX, a última em processo de abertura de capital, as demais já possuem ações negociadas na Bovespa. Todas as companhias de propriedade de Eike têm a letra "X" no nome, em referência ao sinal matemático da multiplicação.

O Grupo EBX informou em comunicado que pretende investir US$ 12,4 bilhões entre 2007 e 2012 nos setores de petróleo, logística, energia e mineração no país. Entre 2007 e 2008, foi investido US$ 1,8 bilhão e no período de 2009 a 2012 serão investidos outros US$ 10,6 bilhões, informou o grupo.

SLIM SUPERA GATES

No topo da lista da Forbes, o mexicano Carlos Slim, dono da operadora de telecomunicações Telmex, superou Bill Gates, fundador da Microsoft. O primeiro aparece com fortuna de US$ 53,5 bilhões, US$ 500 milhões a mais que Gates.

É a primeira vez desde 1994 que o número 1 da relação não é um bilionário americano. Em terceiro está o megainvestidor americano Warren Buffett, proprietário da Berkshire Hathaway, com 47 bilhões de dólares.

O número de bilionários no mundo subiu de 793 no ano passado para 1.011, mas ainda abaixo dos 1.125 de 2008. "Atualmente, os bilionários do mundo têm em média US$ 3,5 bilhões", informou a Forbes, o que representa um aumento de US$ 500 milhões sobre o último ano.

O ranking da Forbes inclui 97 pessoas que entraram na tradicional lista anual de bilionários da revista pela primeira vez, incluindo 62 da Ásia, que estão fazendo sua estreia.

CLUBE DOS BILIONÁRIOS

OS MAIS RICOS

1. Carlos Slim Helu (México): Fortuna de US$ 53,5 bilhões

2. Bill Gates (EUA): US$ 53 bilhões

3. Warren Buffett (EUA): US$ 47 bilhões

4. Mukesh Ambani (Índia): US$ 29 bilhões

5. Lakshmi Mittal (Índia): US$ 28,7 bilhões

OS BRASILEIROS NA LISTA

8. Eike Batista: US$ 27 bilhões

48. Jorge Paulo Lemann: US$ 11,5 bilhões

64. Joseph Safra: US$ 10 bilhões

136. Dorothea Steinbruch e família: US$ 5,5 bilhões

152. Marcel Herrmann Telles: US$ 5,1 bilhões

176. Carlos Alberto Sicupira: US$ 4,5 bilhões

201. Aloysio de Andrade Faria: US$ 4,2 bilhões

316. Abilio dos Santos Diniz: US$ 3 bilhões

316. Antonio Ermírio de Moraes e família: US$ 3 bilhões

421. Moise Safra: US$ 2,3 bilhões

437. Elie Horn: US$ 2,2 bilhões

437. Antonio Luiz Seabra: US$ 2,2 bilhões

463. Guilherme Peirão Leal: US$ 2,1 bilhões

463. Rubens Ometto Silveira de Mello: US$ 2,1 bilhões

582. Liu Ming Chung: US$ 1,7 bilhão

616. João Alves de Queiroz Filho: US$ 1,6 bilhão

828. Jayme Garfinkel: US$ 1,2 bilhão

880.Julio Bozano: US$ 1,1 bilhão