Eike e fundo farão oferta de R$620 mi para fechar capital da LLX

A oferta por 100 por cento das ações em circulação no mercado envolve preço máximo por papel de 3,13 reais, um ágio de 25 por cento sobre a média dos últimos 20 pregões, segundo fato relevante da empresa de logística divulgado nesta segunda-feira. A ação da companhia encerrou a sexta-feira cotada a 2,85 reais.

A LLX tem 693.741.377 ações ordinárias, das quais cerca de 54 por cento estão em poder de Batista e 28,5 por cento nas mãos do Ontario Teachers Pension Plan, que participará da oferta "para aumentar sua participação minoritária". O volume em circulação é de 197.677.270 papéis.

A operação acontece em um momento em que as ações da LLX acumulam valorização de 25,5 por cento em julho, em meio a rumores no mercado sobre uma operação envolvendo a empresa. Alguns analistas consultados pela Reuters já esperavam pela iniciativa de Eike Batista para o fechamento de capital da empresa.

Mas os rumores e a consequente alta das ações não anularam perdas anteriores dos papéis, que ainda acumulam queda no ano, de cerca de 17 por cento até a sexta-feira passada.

Representantes da LLX e do fundo de Ontário, que tem cerca de 116,5 bilhões de dólares em ativos, não comentaram de imediato sobre os motivos da operação proposta nesta segunda-feira ou para quanto pretendem elevar suas fatias na empresa.

Uma decisão para fechar o capital da LLX daria maior liberdade aos controladores para administrar o investimento no projeto do porto do Açu, que está sendo erguido no norte do Estado do Rio de Janeiro.

Os bancos propostos pelos controladores para elaboração do laudo de avaliação do valor da LLX são BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e Santander Brasil.

Após o anúncio, as ações da LLX chegaram a disparar mais de 5 por cento, alcançando 3 reais, no início dos negócios na BM&FBovespa, mas sem atingir os 3,13 reais propostos pelos controladores.

Na sexta-feira, a Anglo American informou que o projeto de minério de ferro Minas-Rio, desenvolvido em parceria com a LLX, sofrerá um atraso de pelo menos um ano por problemas judiciais .

A LLX chegou à bolsa em 2008, após uma cisão dos ativos da MMX, empresa de mineração de Eike. O principal projeto da empresa é o porto do Açu, que terá, além do espaço para escoamento de minério de ferro, um complexo industrial voltado para setores como siderurgia e petróleo.

