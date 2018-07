Eike estuda venda de 30% da CCX; ação da empresa cai

A afirmação foi feita durante evento que marcou a estreia da CCX na Bolsa de Valores de São Paulo. O papel registra queda acentuada em seu primeiro dia.

O homem mais rico do Brasil afirmou também que quer listar a CCX na bolsa de Bogotá "o mais rápido possível".

A CCX é resultado de uma cisão da MPX, a empresa de energia do grupo de Eike Batista. A companhia agora listada na Bovespa nasce com significativas reservas de carvão já certificadas.

"Nós temos como objetivo captar parte do equity desse recurso através de uma venda estratégica de até 30 por cento (da CCX), que é o necessário capturar o equity e aí conseguir financiar as jazidas através dessa venda estratégica, que pode ser para grupos financeiros e siderúrgicas, por causa da qualidade do carvão", disse ele a jornalistas, após a abertura do pregão.

As ações da CCX operavam em queda de 5,8 por cento por volta das 11h45, após iniciar em baixa de mais de 12 por cento. O Ibovespa operava em alta de 0,48 por cento.

EBX

Eike Batista disse ainda que outros sócios virão para a EBX, a holding que congrega empresas de petróleo, mineração, logística, entre outras.

O empresário declarou que a EBX poderá captar 500 milhões de dólares por meio de venda de fatia no grupo.

"Depois que um fundo soberano nos creditou, você criou uma confirmação da realidade que o grupo vem entregando tudo o que está sendo dito nos últimos anos. Então ficou fácil, tem muita gente interessada", disse ele.

No início do ano, a Mubadala Development Company , de Abu Dhabi, investiu 2 bilhões de dólares por fatia de 5,63 por cento na Centennial Asset Brazilian Equity, empresa do grupo de Eike.

Questionado sobre o perfil do investidor, ele disse que "talvez seja um grupo de asiáticos, que faz parte de um mundo que importa (interessa) ao Brasil".

A GE anunciou na quinta-feira investimento de 300 milhões de dólares no Grupo EBX, em uma transação que ajudará no desenvolvimento de projetos e reforçará a estrutura de capital da holding.

(Por Fabíola Gomes)