Eike propõe OPA para comprar 100% das ações da LLX no mercado O bilionário Eike Batista, controlador do grupo EBX, busca adquirir até 100 por cento das ações da empresa de logística LLX em circulação por meio de uma OPA, no valor máximo de 3,13 reais por ação, segundo fato relevante da empresa nesta segunda-feira.