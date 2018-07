Eike quer fazer da MMX uma 'quase Vale' com 130 mi t de minério

Falando em construir uma "quase Vale" nos próximos anos, Eike afirmou que está buscando "grandes players" para o seu negócio, com idéia de produzir 130 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

"Não estamos querendo vender a MMX como saiu errado na mídia por aí. Queremos fazer crescer a MMX e para isso vamos agregar outros parceiros para fazer uma companhia maior", disse o empresário durante teleconferência com jornalistas.

A MMX é formada pelos sistemas Sudeste, em Minas Gerais, e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. A capacidade instalada de produção atual é de 10,8 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, sendo 8,7 milhões no Sistema Sudeste e 2,1 milhões no Sistema Corumbá.

A companhia tem planos de investir para expandir a sua capacidade de produção para 33,7 milhões de toneladas (Sistema Sudeste) até 2015. O empresário não estipulou prazo para a companhia atingir 130 milhões de produção.

Eike afirmou que o grupo EBX tem toda a logística suficiente para se pensar em um crescimento desse porte, destacando os dois portos que estão sendo construídos pela empresa e que terão capacidade para exportar mais de 200 milhões de toneladas.

"Parte disso é da Anglo, mas a logística é nossa", disse o executivo, destacando que o Brasil está prestes a modificar as regras para acesso às ferrovias do país, o que também vai facilitar a operação da MMX.

(Por Denise Luna)