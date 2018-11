Einstein 'volta' ao Rio em exposição

Num papel timbrado do Hotel Glória, no Rio, em 7 de maio de 1925, o alemão Albert Einstein escreveu um artigo que revolucionou a compreensão sobre a luz. Com o título "Observações sobre a situação atual da teoria da luz", o texto foi publicado pela Academia Brasileira de Ciências. Essa e outras curiosidades sobre a passagem do gênio da física pelo País estão na mostra Einstein, que será aberta amanhã, no Museu Histórico Nacional, no Rio.

A exposição traz detalhes da visita do físico, incluindo trechos do diário da viagem. "O artigo sobre a luz foi o fato mais relevante da estadia dele no Rio, embora não tenha tido muita repercussão, pois foi publicado em português", conta o professor Alfredo Tolmasquim, um dos curadores. No diário de viagem, Einstein comenta suas impressões sobre o Rio. "O Jardim Botânico, como a flora em geral, supera os sonhos das 1.001 noites. Tudo vive e cresce a olhos vistos. Deliciosa é a mistura étnica nas ruas."

A exposição, montada originalmente no American Museum of Natural History, em Nova York, conta a vida e a obra do cientista.

Para facilitar o entendimento dos trabalhos científicos, a exposição tem jogos e recursos interativos, entre elas uma "máquina do tempo".

