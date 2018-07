El Niño é relacionado ao aumento de guerras

O fenômeno climático El Niño, que espalha ar seco e quente pelo planeta a cada quatro anos, em média, duplica o risco de guerras civis em 90 países tropicais, segundo pesquisadores. Como os padrões do El Niño podem ser previstos com até dois anos de antecedência, os cientistas sugerem que suas descobertas sejam usadas para ajudar na preparação para conflitos e crises humanitárias causados por essa alteração no clima.

Historiadores e especialistas observaram sinais de que mudanças no clima foram a causa de conflitos e do declínio de sociedades no passado, mas este é o primeiro estudo a quantificar a ligação entre o El Niño, as secas e levantes em países afetados.

Segundo o estudo, publicado pela revista científica Nature, um de cada cinco conflitos civis entre 1950 e 2004 foram influenciados pelo El Niño.

O fenômeno começa como uma grande extensão de água quente na parte tropical do Pacífico e influencia o clima mundial e o tempo na África, Oriente Médio, Índia, Sudeste da Ásia, Austrália e Américas.

Segundo um dos autores do estudo, Kyle Meng, da Universidade de Columbia, nos EUA, o fenômeno pode causar grandes perdas nas lavouras e o aumento de desastres naturais, como furacões, e a disseminação de doenças infecciosas. Também fica mais difícil para os governos imporem a lei durante graves problemas climáticos.

Entre os conflitos em que a relação foi constada estão as agitações no Peru, em 1982; no Sudão, em 1963, 1976 e 1983; em El Salvador, Filipinas e Uganda, em 1972; e Angola, Haiti e Mianmar em 1991, entre outros. / REUTERS