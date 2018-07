El País aponta Messi como o vencedor O argentino Lionel Messi (foto), do Barcelona, será o vencedor da Bola de Ouro, trofeu tradicional oferecido pela revista France Football. A previsão é do jornal espanhol El País, que coloca o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, em segundo, e o espanhol Xavi, também do Barça, em terceiro. Em 2008, Cristiano Ronaldo foi o 1.º e Messi, o 2.º.