'Ela quer justificar o injustificável', diz pai de bebê

A família de Iguarassu (PE) decidiu comprar a câmera e gravar o que se passava em casa na sua ausência, por estar desconfiado. O bebê aparecera com uma feridinha no pênis, muito antes da filmagem, e a babá disse que havia sido durante o banho. Vizinhos também alertaram que o bebê estava chorando muito nos períodos em que os pais estavam ausentes.

Claudio disse ter ficado chocado ao assistir o vídeo que mostra as cenas de agressão ao lado da mulher, Alexsandra Santana, de 26 anos. "Bater no meu filho, pegá-lo pelo pescoço é brincadeira?".

Em um vídeo de quatro horas gravado na quinta-feira por uma câmera acoplada ao computador da casa, a babá aparece jogando água no rosto da criança, segurando-a pelo pescoço, jogando-a em cima do sofá, dando palmadas e manipulando seu órgão sexual. As cenas foram classificadas pela babá como "brincadeiras".

Babá

A babá está sendo acusada de agressão e abuso sexual, mas negou, em depoimento à polícia no Recife, a prática de qualquer tipo de maus-tratos à criança. "Sou acostumada a cuidar de crianças, não iria fazer uma barbaridade", disse, ao assegurar que vai provar sua inocência.

Ângela Cristina, que cuidou do bebê de 1º de março a 22 de abril, deu entrevista com o rosto coberto, depois de quase três horas de depoimento. Ela disse ter um sobrinho pequeno e admitiu que se tivesse visto um vídeo semelhante com o seu sobrinho, iria pensar "o mesmo que vocês (repórteres) estão pensando".

A delegada da GPCA, Mariana Vilasboas, que preside o inquérito policial, afirmou que as imagens do vídeo configuram maus-tratos e estupro de vulnerável (como é considerado qualquer ato libidinoso contra menor a partir da Constituição de agosto de 2009).