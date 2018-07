Rubens Rizek,

SECRETÁRIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desde o início do ano, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo se reúne com empresários dos setores que estão obrigados, pela resolução SMA 38, editada no dia 2, a apresentar planos de logística reversa até o fim de setembro. O secretário adjunto de Meio Ambiente, Rubens Rizek, falou ao Estado sobre as negociações.

Sabemos que há um assunto tabu na ideia de logística reversa, que é definir quem vai ficar com o custo. O que vocês defendem?

A lei estadual de resíduos, de 2006, e a lei federal, de 2010, estabeleceram o princípio do poluidor-pagador. Entendemos que o produtor ou importador é o primeiro elo dessa cadeia e deve ser o primeiro a se mexer.

As conversas têm sido proveitosas?

Há setores mais e menos comprometidos. E há os que já têm um plano, pois lidam com a logística reversa há algum tempo, como é o caso do setor de embalagens de óleo lubrificante.

E o que fazer com os setores menos comprometidos?

Estamos conversando e dando todas as chances, mas há um limite. Elaboramos uma lista de quem tem boas práticas e quem não tem. Em último caso, isso vira informação pública e o consumidor é que vai julgar se compra a marca que polui ou não.