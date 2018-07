Eldorado-SP tem 51 desabrigados pela chuva Eldorado, no Vale do Ribeira (SP), tinha 51 desabrigados na tarde desta quarta-feira em razão do aumento no nível do Rio Ribeira de Iguape. As chuvas deram uma trégua e o nível do rio, que havia chegado a 8,5 metros na madrugada, baixou para 7,48m. De acordo com a prefeitura, algumas famílias que tinham deixado suas moradias preventivamente voltaram para casa.