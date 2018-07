'Ele dizia se sentir seguro lá', diz mulher de vítima

Um grupo de 45 brasileiros resgatados da base Comandante Ferraz na Antártida desembarcou na tarde de ontem em Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Foram trazidos também os corpos do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do primeiro-sargento Roberto Lopes dos Santos.

Os pesquisadores e militares estavam abrigados na base antártica chilena e foram trazidos em um avião Hércules da Força Aérea Argentina. Eles devem retornar ao Brasil entre hoje e amanhã. O sargento Luciano Gomes Medeiros, ferido durante o incêndio, foi internado no Hospital Cirujano Cornélio Guzmán, das Forças Armadas chilenas.

Os brasileiros relataram que, após ouvir a explosão durante a madrugada, pediram ajuda à base chilena, mais próxima da estação. Dois botes com seis pessoas (um enfermeiro, entre elas) e equipamento para controlar o fogo foram enviados para ajudar o grupo, segundo informações do jornal chileno Prensa Austral e da Rádio Polar.

Relato. Em contatos por e-mail com parentes no Brasil, os pesquisadores relataram de modo bastante sucinto o que aconteceu. "Ontem à noite aconteceu um incêndio na estação. Fomos resgatados agora sem ferimentos. (...) Estamos na base chilena.(...) Assim que puder telefono", avisou o biofísico João Paulo Machado Torres, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), à mulher Susana Fonseca.

Missão. O primeiro-sargento Luciano Gomes Medeiros, que sofreu queimaduras pelo corpo no incêndio, completaria um ano no local no dia 6 de março.

Medeiros havia participado de cinco seleções para atuar em missões nessa base. "Era o sonho dele, que ele alcançou depois de ser reprovado nas primeiras tentativas porque os exames são muito rígidos e é preciso estar perfeitamente bem de saúde para ser escolhido", contou a mulher de Medeiros, Márcia Cristina Souza Medeiros, de 44 anos.

Márcia ainda não conversou com o marido, mas recebeu informações da Marinha do Brasil de que Luciano está bem e voltará em breve para o Brasil. "Ele trabalha com mecânica de motores, já estava na estação há cerca de um ano, que é o período da missão, e voltaria ao Brasil no próximo dia 25", contou Márcia.

Segundo ela, o marido nunca suspeitou de nenhum problema de segurança na estação. "Pelo contrário, ele sempre elogiou, dizia se sentir muito seguro. Não imagino o que possa ter acontecido", afirmou.

Estável. Medeiros trabalha na Marinha há cerca de 30 anos e já participou de várias missões. "Ele tem muita experiência, atuou em missões muito perigosas", conta.

Segundo a filha mais velha de Medeiros, Thais Souza Medeiros, de 24 anos, o pai teve queimaduras nas mãos, braços e costas. Ele foi operado e está estável, consciente e se alimentando.

O médico que está cuidando dele em Punta Arenas entrou em contato com a família para informar sobre o estado de saúde do primeiro-sargento, assim como a Marinha.

A família ficou sabendo do acidente pelos sites de notícias. "Um tio nos ligou e perguntou se estávamos sabendo de alguma coisa e quando tinha sido a última vez que nós falamos com o meu pai", conta. Segundo Thaís, o último contato aconteceu às 23h30 da noite da sexta-feira. "Ele disse que ia dormir cedo para acordar às 6 horas e fazer pesquisas." No período em que ficou na Antártida, Medeiros falava com a família todos os dias. / ARIEL PALACIOS, FÁBIO GRELLET, SERGIO TORRES E MARIANA MANDELLI