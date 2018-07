Ele é 'musiqueiro' e pai de menino

Imagine que você seja um estudante de Administração que consegue um estágio na Unilever. Você faria de tudo para manter esse trabalho e nem sonharia em cochilar no banheiro da firma, certo? Isso porque você não é o Gilberto Gil que, na época em que era trainee na antiga Gessy Lever, estava conhecendo pessoas como Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Elis Regina, Gal Costa, Caetano Veloso... De profissional liberal, Gil virou artista e esta e outras histórias ele, seus amigos, seus filhos e jornalistas contam em Biografia Gilberto Gil, que estreia hoje, às 21 horas, no Biography Channel.

O documentário, uma coprodução do Biography com a Mixer, celebra a carreira de Gil e mostra as dificuldades que o músico encarou pelo caminho como a prisão por porte de maconha e a consequente internação numa clínica, além do exílio e da morte do filho Pedro. "Gil sempre quis ser musiqueiro e pai de menino", fala dona Claudina Gil, mãe do cantor. Além dela, os filhos Preta e Bem e a mulher Flora contam histórias do pai de família. "Tive família grande, plural, variada, com várias mães. É o que mais me toca, pois é a parte mais concreta do legado", disse Gil em conversa com o Estado.

A produção também fala sobre o Gil político que, por cinco anos, ocupou o Ministério da Cultura do governo Lula. Durante esse período de Gil como ministro, foram realizados diversos projetos na TV coproduzidos por canais estrangeiros e apoiados pela Ancine. "Acho que essa coisa da produção nacional, do conteúdo brasileiro, está começando a se desenhar com modelos de intervenção do governo cada vez melhor desenhados, sem criar um protecionismo. Acho que os agentes culturais do Brasil entenderam que o papel do Estado é um papel de parceiro permanente", fala Gil.

O cantor não se incomoda em ter sua vida repassada em apenas 50 minutos e diz que ele mesmo não tem muita recordação de suas histórias. "Não sou muito memorialista em relação à minha vida. Os acontecimentos são fugidios. Não me arriscaria em fazer uma biografia minha. Então os outros que me dizem: ‘Fale disso, fale daquilo.’", brinca. "Já sobre o interesse residual pelo que ainda não foi publicado sobre minha vida, tenho muita dificuldade em me lembrar. E também seria muita bisbilhotice e não seria só na minha vida pública, mas na minha vida privada. Aí não dá!"

Esportes e política. Além da Biografia Gilberto Gil, o Biography Channel preparou outros três novos documentários nacionais. No dia 13 de setembro, o canal mostra, às 20 horas, Biografia Gustavo Kuerten, sobre o surfista/tenista, que desbancou os grandes nomes do tênis mundial, chegou a ser o primeiro no ranking do esporte e foi comemorar o sucesso pegando onda no Havaí. O programa fala também do encerramento da carreira de Guga, aos 31 anos, por causa de uma lesão e mostra os trabalhos sociais do Instituto Gustavo Kuerten.

Em outubro (ainda sem data definida) entra em cartaz a Biografia Fernando Henrique Cardoso, que aborda, além da vida do sociólogo, a transição pela qual o Brasil passou durante os anos em que ele foi presidente do País.

Já em novembro, o canal traz a Biografia Hélio Gracie, sobre o patriarca da família que virou símbolo do jiu-jítsu brasileiro e revolucionou o esporte em todo o mundo. "Essa homenagem ao meu bisavô, morto há dois anos, só prova que uma pessoa só morre quando a gente para de falar dela", diz a bisneta de Gracie e campeã de jiu-jítsu, Kyra Gracie, conhecida como a "musa dos tatames". Para ela, o avô "não criava lutadores, mas, sim, seres humanos."

Net e Sky. O Biography Channel está hoje em todas as operadoras menos na Net - a maior do País - e na Sky. O canal, entretanto, diz que está negociando espaço com essas duas operadoras. O Biography faz parte do grupo da HBO que administra outros três canais na América Latina: The History Channel, E! e A&E. Na semana passada, o grupo anunciou mais um lançamento. Trata-se do The History Channel HD, o canal em alta definição que já está à disposição das operadoras de TV por assinatura.