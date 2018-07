'Ele faz piadinhas homofóbicas na sala de aula' Estudantes de Direito do Mackenzie dizem que o professor Marco Antônio Ferreira Lima costuma fazer piadas de cunho homofóbico em sala de aula. "A aula dele é séria, mas, se houver oportunidade, ele faz piadinhas homofóbicas", afirma Rodrigo Rangel, de 22 anos, diretor-geral do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito do Mackenzie.