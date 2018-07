Ele não sabe brincar

R. Mourato Coelho, 885,

V. Madalena, 3813-3651.

Um pote de 110g de gengibre em conserva no site do supermercado Pão de Açúcar custa R$ 13,36. Essa informação é extremamente útil se você for comer no Sushi Los Ruas, como descobriu um leitor. Considere levar a sua própria conserva (mesmo que ela seja industrial, e não um legítimo Shoga Gari japonês), ou você vai ter que pagar o gengibre 'à la carte' - R$ 6 cada porção. Isso mesmo: o rodízio (que custa R$ 44,90, no domingo, quando Paulo esteve lá), apesar de incluir sushis variados, e sashimis, e temakis, e teppans, aparentemente não inclui gengibre.

No primeiro contato com o restaurante, o Divirta-se falou com o gerente Joselito, que não nos deixou contar a história e, bastante hostil, disse que problemas são inevitáveis. "Você publica o que quiser", afirmou Joselito. "Nem Deus agradou todo mundo."

Depois, o Divirta-se conseguiu entrar em contato com o proprietário da casa. Ele explicou, confusamente, que o garçom que atendeu Paulo trabalha no restaurante há apenas um mês e entendeu que o leitor queria uma porção maior de gengibre e "cumpriu a ordem". "Sempre que há uma porção maior dos nossos alimentos, é considerado um prato à la carte", disse. Ah, tá. Melhor levar de casa mesmo.