'Ele passou a sorrir mais. A internação fica mais humana' A servidora pública aposentada Olga Maria Novaes de Benedetto Hatchikian, de 60 anos, percebeu a evolução do quadro clínico do pai graças ao despertar diário. No Hospital Beneficência Portuguesa desde 26 de agosto por causa de uma infecção pulmonar, o aposentado Milton de Benedicto, de 87, ficou 26 dias na UTI, onde teve de ser entubado.