Electrolux tem queda de 39% no lucro de 2011 e terá outro ano difícil A Electrolux enfrentará mais ventos contrários na Europa neste ano, mas vê uma luz no fim do túnel nos Estados Unidos, disse a fabricante de eletrodomésticos nesta quinta-feira, depois de anunciar uma queda de quase 40 por cento no lucro de 2011.