Elefanta foge de zoo e entra em lago no interior de Santa Catarina Uma elefanta fugiu do zoológico Catonni-tur Park Hotel na tarde de ontem, no município de Salete, em Santa Catarina, a 262 quilômetros de Florianópolis. O animal teria escapado do local por volta das 13 horas, pulado um fosso e arrebentado uma cerca elétrica. Segundo testemunhas, o mamífero teria atravessado a cidade de cerca de 7 mil habitantes e entrado em um lago.