Elefante drogado por traficantes supera vício de heroína

Um elefante macho de quatro anos de idade conseguiu se libertar do vício da heroína e irá viver em um Parque de Preservação de Vida Selvagem na China, informou na quinta-feira , 3, a agência de notícias estatal Xinhua. O jovem paquiderme, chamado Xiguang (Grande Irmão, ou "Manão", em tradução livre), virou dependente químico em março de 2005 depois de comer bananas impregnadas com a droga. As frutas foram utilizadas como isca por traficantes de animais na fronteira entre a China e Mianmar. Além de Xiguang, outros cinco elefantes asiáticos também foram trazidos ilegalmente para o sudoeste da China, onde a polícia desbaratou a quadrilha e salvou os animais em maio de 2005. Tratamento O elefante foi mandado para tratamento em um centro veterinário na ilha de Hainan, ao sul do país, três meses depois de ter sido libertado. Os médicos confirmaram o problema de dependência química ao constatar sintomas de abstinência como vômito e alucinações. Durante um ano Xiguang recebeu injeções diárias de metadona, um químico utilizado nos programas de reabilitação de dependentes de heroína. A dose de metadona aplicada no elefante era cinco vezes maior à quantidade máxima tolerada pelo organismo humano. Nos dois anos seguintes, Xiguang esteve em observação e fez terapia de reintegração até receber alta. Agora curado, o animal está sendo transferido do centro de veterinário para o Parque de Preservação de Vida Selvagem de Kunming, na província de Yunnan. Xiguang deverá chegar ao novo habitat no próximo sábado, depois de uma viagem de 1,5 mil quilômetros.