Elefante-marinho aparece no litoral paranaense Um elefante-marinho do sul foi encontrado na Baía do Guaraqueçaba, na desembocadura do Rio Serra Negra, no litoral do Paraná. Um representante da espécie não aparecia na região desde 1985. Outros dois elefantes-marinhos já haviam passado pelo Estado. A Polícia Ambiental localizou o animal na noite do dia 11 de julho. Uma equipe do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná chegou ao local no dia 13. O animal é macho e os biólogos calculam que ele tenha cerca de quatro anos de idade, e ainda é jovem para espécie.