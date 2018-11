Elefantes são resgatados de poço

Dois elefantes foram resgatados de um poço cheio d'água na vila de Satuli, no leste da Índia.Apesar de moradores da área não gostarem dos animais, por destruírem suas plantações, assim que encontraram os dois elefantes em perigo eles avisaram a guarda florestal.Quando o salvamento terminou, todos comemoraram em meio à correria para fugir dos elefantes selvagens.O deus com cabeça de elefante, Ganesh, é um dos mais populares do hinduísmo e é conhecido por trazer sorte, mas isso não poupa muitos animais da morte, normalmente vítimas de caçadores em busca de marfim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.