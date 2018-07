Elegância discreta

Foi depois de um primeiro contato para tratar de um projeto comercial que os proprietários deste apartamento no Alto de Pinheiros decidiram conversar com os profissionais do escritório Rocco, Vidal + arquitetos sobre sua nova morada, em um prédio já em construção. A ideia do casal, com duas crianças, era que houvesse pouca separação entre os ambientes e nada de ostentação na decoração. E assim foi do começo ao fim.

O concreto aparente, o preto e a madeira predominam no imóvel, de 325 m². Na sala de estar, com pé-direito duplo, um grande móvel de madeira desenhado pelo escritório vai do chão ao teto e abriga, embaixo, lareira e TV, e, em cima, uma biblioteca, onde estão muitos dos livros de referência da proprietária, uma consultora de moda. Para chegar às estantes, há uma escada de metal preta escondida atrás de um painel de madeira no qual se encosta o grande sofá da Decameron. O móvel, em vez de ficar voltado para a TV, está de frente para a varanda, separada da sala apenas por uma porta de vidro. "O mais interessante aqui é a vista, tínhamos de tirar proveito disso. A TV é só um complemento para os dias em que os proprietários recebem amigos em casa", diz Douglas Tolaine, um dos arquitetos responsáveis pelo projeto.

Aliás, os poucos e bons móveis podem ser mudados de lugar sem grandes dificuldades nesses dias de festa. "A casa está viva, às vezes é necessário mesmo trocar alguma coisa de lugar." Ainda no estar, disputa a atenção com o móvel de madeira, o antigo lustre que já pertencia à proprietária - e do qual ela não abria mão: em vez de ficar junto ao teto, foi instalado de modo a ficar bem próximo a uma mesinha lateral, como um abajur. "Assim, o lustre foge totalmente ao que as pessoas esperam para um objeto desses, sai do convencional", afirma Tolaine.

Ao lado, a sala de jantar, com mesa para 14 pessoas, não tem adornos. Bem servida de luz natural, graças aos panos de vidro, recebeu pendentes da La Lampe e apenas dois quadros, apoiados do buffet. No mais, as paredes, brancas ou de concreto aparente, estão limpas. O cinza aparece em todo o piso da área social, resultado da opção pelo tecnocimento. "Isso deu unidade aos ambientes, que parecem mais amplos, e ainda facilita a limpeza da casa", diz o arquiteto.

Na área íntima, onde estão três dormitórios e home theater conjugado a escritório, o piso muda para a madeira, que aparece também revestindo todo o hall de entrada. Ripas verticais foram pintadas de preto para esconder as portas do elevador, do lavabo e do espaço da casa reservado apenas à família.

Na sala de TV, outro sofá da Decameron, feito para se jogar, é o único móvel além do balcão que cruza uma parede inteira, deixando à mostra apenas os objetos mais usados. Na ponta, o que na planta original seria outra varanda deu lugar ao escritório do casal. Uma espécie de pórtico de madeira, visto também na sala de jantar, setoriza o canto para o trabalho em casa. O espaço foi suficiente para instalar mesas para ele e para ela e ainda alinhar vasos de plantas junto ao janelão de vidro, dando privacidade ao cômodo.

Tudo no lugar. O quarto do casal também é marcado pela presença de cores escuras em contraste com paredes praticamente vazias. No lugar de uma cama, a escolha foi por um tablado para apoiar o colchão. No dormitório do filho, o tablado ainda tem outra função: embutir compartimentos onde o menino pode guardar seus brinquedos.

Mesmo seguindo à risca o pedido dos proprietários de deixar a casa apenas com os recursos necessários, em um lugar não houve economia de armários e gavetas de todos os tamanhos: o closet da suíte principal. Como não poderia ser diferente em se tratando de alguém que trabalha com moda, a moradora precisava de bastante espaço para guardar suas roupas, sapatos e acessórios. Assim, os arquitetos reservaram 25 m² só para isso. Feitos sob encomenda pela Ornare, os armários brancos têm lugar para tudo.

Da mesma marca é a cozinha, integrada à copa. Aqui, como um ponto comum entre as áreas social e íntima, os revestimentos se repetem: no chão, a madeira clara, na parede, o cinza do tecnocimento, que vai muito bem com o preto e branco da cozinha.