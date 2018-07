Eleição egípcia tem fraco comparecimento em dia extra de votação

Visitas matutinas a colégios eleitorais no Cairo sugeriam que autoridades teriam dificuldades, novamente, em fazer com que mais pessoas compareçam para depositar seus votos. O mesmo padrão emergiu na segunda maior cidade do Egito, Alexandria, disseram repórteres da Reuters.

Em um país polarizado desde que um levante popular derrubou Hosni Mubarak do poder em 2011, o baixo quórum estava relacionado a um sentimento de apatia política, à possibilidade de outro presidente ligado a militares, ao descontentamento com a supressão de liberdades entre a juventude liberal, e a pedidos de boicote às urnas feito por ativistas islâmicos.

Após meses de bajulação por parte da imprensa encorajada pelos seus apoiadores no governo, os serviços de segurança e os empresários, muitos egípcios ficaram surpresas ao ver que a eleição fracassou em gerar o imenso apoio previsto pelo próprio Sisi.

Para Sisi - responsável pela queda do ex-presidente Mohamed Mursi, da Irmandade Muçulmana, no ano passado após grandes protestos contra seu governo - os riscos são altos.

Um baixo apoio nas eleições neste dividido país pode significar que a legitimidade de Sisi como chefe de Estado da nação árabe mais populosa do mundo ficaria prejudicada tanto dentro de seu país quanto internacionalmente.

As votações, com duração prevista de dois duas, deveriam originalmente ser concluídas na terça-feira, mas foram estendidas até o fim da tarde de quarta-feira (horário local) para permitir que o “maior número possível” de pessoas votem, informou a imprensa estatal.

“O Estado busca votos”, disse a manchete do jornal privado Al-Masry Al-Youm.

A missão observadora Democracia Internacional disse que a decisão de estender a votação levantou dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral do Egito.

“Resoluções de última hora sobre procedimentos eleitorais importantes, tais como a decisão de aumentar o tempo de votação em um dia, deveriam ser feitas apenas em circunstâncias extraordinárias”, disse Eric Bjornlund, presidente da entidade, em comunicado.

Para distanciar Sisi dessa decisão, vista por comentaristas políticos como uma tentativa vergonhosa de atrair votos de última hora de eleitores relutantes, sua campanha anunciou que ele se opôs à medida.

(Reportagem adicional de Stephen Kalin, Shadia Nasralla e Samia Nakhoul no Cairo e Abdelrahman Youssef em Alexandria)