Eleição em Belo Horizonte tem empate técnico, indicam pesquisas Na reta final do segundo turno, pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas nesta quarta-feira apontam empate técnico entre os candidatos Marcio Lacerda (PSB) e Leonardo Quintão (PMDB) em Belo Horizonte. Os dois levantamentos mostram perda de 7 pontos percentuais do peemedebista e subida de Lacerda de 12 pontos percentuais pelo Ibope e de 8 pontos pelo Datafolha. Pela pesquisa do Ibope, Quintão tem 44 por cento das intenções de voto e foi ultrapassado por Lacerda, com 45 por cento. Na pesquisa divulgada dia 15, Quintão apareceu com 51 por cento das intenções de voto, contra 33 por cento de Lacerda. No Datafolha, Lacerda, apoiado pelo governador Aécio Neves (PSDB) e pelo prefeito Fernando Pimentel (PT), também voltou a assumir a liderança da disputa, com 45 por cento das intenções de voto, contra 40 por cento de Quintão. Na pesquisa divulgada dia 17, o peemedebista tinha 47 de preferência e Lacerda aparecia com 37 por cento. Considerando apenas os votos válidos, a pesquisa do Ibope mostra que Quintão passou de 61 por cento, no levantamento anterior, para 49 por cento. Já Lacerda subiu de 39 por cento para 51 por cento na pesquisa atual. Pelo Datafolha, Lacerda passou de 44 por cento para 53 por cento, enquanto Quintão caiu de 56 por cento para 47 por cento. A pesquisa do Ibope ouviu 1.204 eleitores na capital mineira terça-feira e quarta-feira. Os eleitores que declararam voto branco ou nulo se mantiveram em seis por cento, enquanto os que não sabem ou não responderam caíram de nove por cento, no levantamento anterior, para cinco por cento. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Essa é a mesma margem de erro do levantamento do Datafolha, que entrevistou 1.049 eleitores também terça-feira e quarta-feira. Os votos brancos ou nulos passaram de oito por cento para nove por cento, enquanto os que não sabem ou não responderam passaram de sete por cento para seis por cento. (Reportagem de Marcelo Portela)