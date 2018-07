Eleição nas capitais favorece Lula como cabo eleitoral em 2010 A popularidade recorde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o coloca na condição de maior puxador de votos do país, apontou pesquisa do Instituto Sensus nesta segunda-feira. A sondagem, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), não só mostra que o eleitor leva a opinião do presidente em consideração como também aponta os programas sociais como principal elemento para essa transferência. Para almirante, modernização da Marinha precisa de R$4 bi ao ano ITAPEMIRIM, Espírito Santo (Reuters) - A Marinha precisa de quase 4 bilhões de reais por ano para se modernizar tanto na área de equipamentos quanto na de treinamento de pessoal, segundo avaliação do comandante de Operações Navais, almirante de Esquadra Álvaro Luiz Pinto. "Só para se ter uma idéia, para a manutenção do status quo a Marinha precisa de 2,8 bilhões ano", afirmou o militar a jornalistas que acompanharam manobras da Operação Atlântico, que simula a defesa da infra-estrutura do petróleo, na cidade capixaba de Itapemirim. Celular pode gerar cerca de R$5 mi em receitas ao Metrô de SP SÃO PAULO (Reuters) - Antes mesmo que os 3,3 milhões de usuários diários dos trens do Metrô de São Paulo possam utilizar seu celular em todas as estações, a rede de telefonia móvel implantada na infra-estrutura da Companhia do Metropolitano começa a gerar receita à empresa. O regulamento prevê que o pagamento das operadoras pelo uso da infra-estrutura comece em até seis meses do início das transmissões, o que fez com que em maio algumas delas já começassem a pagar. Meirelles insiste que Brasil tem condição de enfrentar crise SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reafirmou nesta segunda-feira, que a economia brasileira tem condições de enfrentar a atual crise do sistema financeiro mundial. Durante palestra em evento em São Paulo, Meirelles reconheceu que a economia brasileira sofrerá um impacto dos problemas vividos no mercado financeiro internacional, mas com uma capacidade de resistência muito maior do que a que o país tinha no passado. Plano de defesa sai até o fim de outubro, diz Jobim ITAPEMIRIM, Espírito Santo (Reuters) - O Plano Nacional de Defesa, inicialmente previsto para ser anunciado em 7 de setembro, será divulgado até o fim de outubro, disse o ministro da Defesa, Nelson Jobim, nesta segunda-feira. O ministro também anunciou que a decisão sobre o acordo de cooperação militar com a França já foi tomada pelo governo e o pacto será assinado no fim do ano, durante uma visita do presidente francês ao Brasil. Euforia com plano dos EUA perde força e Bovespa cai 2,86% SÃO PAULO (Reuters) - A euforia com o plano do governo dos Estados Unidos para enfrentar a crise financeira do país perdeu força na volta do final de semana, provocando forte correção nos mercados acionários, movimento que fez a Bolsa de Valores de São Paulo fechar mais uma vez no negativo. O Ibovespa ainda resistiu durante a maior parte do pregão, mas acabou sendo arrastada no final do dia, à medida que os índices de Wall Street intensificavam as perdas, e caiu 2,86 por cento, aos 51.540 pontos. PSDB pede punição a ex-ministro que criticou Alckmin SÃO PAULO (Reuters) - O diretório do PSDB na capital paulista pedirá à comissão de ética da legenda que avalie se o ex-ministro Clóvis Carvalho merece seguir no partido após criticar a candidatura do tucano Geraldo Alckmin à prefeitura, em meio à disputa com o prefeito Gilberto Kassab (DEM), que tenta a reeleição. "O dr. Clóvis Carvalho não tem condições de ditar regras ao PSDB, partido do qual se diz fundador, mas no qual nunca militou. Quando das discussões sobre a questão da candidatura a prefeito, ele sempre esteve ausente. Perdeu, com isso, uma excelente oportunidade de defender as suas posições", diz em nota o presidente municipal do PSDB, José Henrique Reis Lobo. Dólar cai 2% seguindo cautela global com pacote de ajuda SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em forte queda nesta segunda-feira, seguindo a cautela mundial dos investidores frente à proposta do governo dos EUA de um plano de ajuda de 700 bilhões de dólares aos mercados. A moeda norte-americana caiu 2,02 por cento, a 1,793 real. Apesar da queda acumulada de 6,72 por cento nas duas últimas sessões, a divisa ainda acumula alta de quase 10 por cento em setembro. Lula aprova pacote dos EUA contra crise no crédito NOVA YORK (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que aprova o pacote de resgate aos mercados financeiros proposto no fim de semana pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, e voltou a dizer que o Brasil ainda não tem sido pesadamente afetado pela crise global no crédito. "Eu acho que o governo americano adotou medidas adequadas na sexta-feira passada", disse Lula a jornalistas. Ele está em Nova York para participar da Assembléia-Geral das Nações Unidas nesta semana.