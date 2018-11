Eleição no Egito teve maior comparecimento 'desde os faraós' O comparecimento à primeira etapa da eleição parlamentar no Egito foi de inéditos 62 por cento, número bem superior ao que costumava ser registrado nos manipulados pleitos organizados durante as três décadas do governo de Hosni Mubarak, disse na sexta-feira o chefe da comissão eleitoral do país