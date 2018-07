'Eleição nos EUA ignora meio ambiente'

As questões ambientais ocupam o banco de trás - se tanto - na campanha presidencial dos Estados Unidos, premidas pelas inquietações com a economia. Mitt Romney, republicano, parece ter abandonado preocupações com as mudanças climáticas que declarava ter quando governador de Massachusetts. E o presidente Barack Obama decidiu que não virá à Rio+20.

Discussões sobre meio ambiente podem ser adiadas, mas não evitadas. Nos próximos anos, os efeitos das mudanças climáticas se tornarão mais visíveis, com consequências econômicas e políticas em países como a Índia e regiões já instáveis, como o Sudeste Asiático e o norte e o nordeste da África.

Essa análise é do geógrafo Alexander Murphy, professor da Universidade de Oregon. Murphy, especialista nas relações entre geopolítica e meio ambiente, reconhece as credenciais do Brasil como um país que tem buscado proteger a sua biodiversidade, mas também adverte que elas podem ser prejudicadas pela exploração do pré-sal.

Questões ambientais terão espaço na campanha presidencial americana?

Elas desempenharão algum papel, mas não dominante. Muita atenção está depositada na economia, depois da recessão dos últimos dois anos. Entretanto, há uma preocupação crescente com questões ambientais, e elas não podem ser inteiramente evitadas. Os candidatos têm posições muito diferentes sobre elas, até mesmo sobre os fundamentos científicos da mudança climática. Isso provavelmente aparecerá em alguns dos debates. Mas certamente ficará no banco de trás, em relação à economia, independentemente de isso ser justificável ou não.

E quais temas são mais prováveis de aparecer?

A questão-chave será política energética: apoio a fontes alternativas de energia, construção de dutos do Canadá, fracking (bombeamento de água e químicos a altas pressões na rocha) para extração de gás. São temas ambientais com repercussões geopolíticas, pois dizem respeito à independência energética.

Deverá haver também alguma discussão sobre mudança climática. O problema é que é uma questão de longo prazo, e o foco sobre considerações de curto prazo é tão grande que é difícil colocá-la no centro do debate. Há uma desvinculação temporal entre o modo como a política e esse tipo de questão operam. Além disso, acho que há uma atenção crescente sobre leis relacionadas com a biodiversidade. A campanha de Obama poderá levantar a questão das mudanças de habitats, porque eles têm demonstrado mais preocupação com isso que os republicanos.

Os republicanos em geral e Mitt Romney em particular são menos sensíveis às questões ambientais que os membros do Partido Democrata?

Sim. O que temos ouvido de Romney recentemente - que é diferente daquilo que ele dizia há alguns anos, quando era governador de Massachusetts - é que ele está mais focado nas questões econômicas. Ele tem expressado publicamente muito mais ceticismo sobre os fundamentos científicos da mudança ambiental que Obama.

A visão que ele tem apresentado não é necessariamente contrária ao meio ambiente, mas de que há coisas mais importantes no curto prazo. Ninguém vai defender a destruição da natureza, mas ele dirá que primeiro precisamos colocar a economia em ordem e então estaremos numa posição melhor para tratar das questões ambientais com as quais está mais preocupado, como a preservação de áreas de selva nos EUA - ou seja, um foco mais interno.

Então também na área ambiental ele era mas liberal (no sentido americano) como governador que como candidato a presidente?

Sim, quando ele era governador, ele declarou que Massachusetts precisava prestar mais atenção na mudança climática e se adaptar a ela. Mas parece que ele mudou de posição.

Mas é realista esperar alguma mudança significativa nas fontes de energia e nos padrões de consumo nos EUA, considerando os investimentos e sacrifícios que isso implica no estilo de vida?

Algumas mudanças já vêm ocorrendo. Há mais consciência de que certos padrões de consumo têm consequências. Reciclagem é muito mais comum agora que há 10 ou 15 anos. Há uma certa disposição do público de reconhecer que as escolhas de fontes de energia têm implicações ambientais. Há certo grau de apoio público ao investimento no desenvolvimento de fontes alternativas. Mas há também um amplo reconhecimento de que mesmo os esforços mais agressivos para desenvolver energia alternativa não atenderiam à demanda de energia nos próximos 10 ou 15 anos.

Portanto, é provável que continue a queima de combustíveis fósseis nas taxas atuais. E a mudança necessária para reduzir essas taxas é improvável, dadas as preocupações econômicas que dominam a agenda. As pessoas relutam em fazer mudanças individuais em seus estilos de vida porque acham que não adianta muito se a China mantiver seu padrão - justificativas desse tipo.

O peso político das potências ocidentais e dos países emergentes pode mudar em razão das posições que eles assumem em relação à mudança climática?

No longo prazo, acho que sim. Na escala de décadas, veremos cada vez mais impacto da mudança climática. Os mais agressivos no tratamento do tema serão vistos como os que veem mais adiante, e há capital político a ser ganho dessa forma na esfera internacional.

Os desafios e custos de lidar com um ambiente em mudança, que em muitos casos impõe múltiplos estresses, terão impacto na força econômica e política dos países. Se nossas projeções estiverem corretas, países como a Índia estarão enfrentando desafios muito significativos em seus regimes agrícolas.

As áreas mais vulneráveis nos próximos 50 a 60 anos, na falta de água, na produção agrícola, na demografia, serão o norte e o nordeste da África e o Sudeste Asiático. Essas regiões já causam preocupações geopolíticas e causarão ainda mais.

Outra questão é como as mudanças nos níveis do mar podem afetar regimes marítimos. Se houver mudança nos níveis dos mares de 0,5 a 1 metro, dentro dos próximos 50 anos, isso criará mais controvérsias sobre a linha-base ao longo da costa para estabelecer onde poderiam estar as águas territoriais. E, em lugares onde já há conflito acerca de até onde se estende a jurisdição marítima de um Estado, isso pode abrir todo um novo conjunto de preocupações.

O Brasil está tentando reforçar suas credenciais ambientais, e há duas dinâmicas aqui: de um lado, a queda no desmatamento da Amazônia, o uso de energia hidrelétrica e de outras fontes renováveis, como etanol e outros biocombustíveis; de outro, a descoberta de grandes reservas de petróleo sob a camada de sal. Qual é a sua percepção a respeito do Brasil?

Não há dúvida de que a questão da biodiversidade está recebendo maior atenção do Brasil, que está numa posição-chave nesse campo, por causa da sua riqueza. Os sinais que o Brasil emite de preocupações ambientais são uma coisa muito positiva, que de fato está elevando o seu perfil, como um país que reconhece o significado dos desafios ambientais e está tentando fazer algo a respeito.

E o Brasil está na mesma posição de outros países, incluindo os Estados Unidos, de explorar essas reservas de petróleo. Os EUA estão começando uma exploração no Alasca e para dentro do Ártico, o que em parte se torna possível porque o Ártico está se aquecendo. E pode haver reservas muito significativas lá. Tanto para o Brasil quanto para os EUA isso representa recursos econômicos importantes.

Mas, uma vez queimados, eles contribuirão com CO2 na atmosfera. A exploração dessas reservas, que no caso de ambos os países não acho que será acompanhada de grandes preocupações com essas questões, prejudicará as credenciais ganhas pelo Brasil com a preservação tanto da biodiversidade quanto da floresta tropical.