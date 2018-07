Eleição presidencial na Romênia terá decisão apertada, mostram pesquisas

Uma pesquisa mostrou Ponta com 50,9 por cento dos votos e Iohannis com 49,1 por cento no segundo turno realizado neste domingo. Outro levantamento mostra os dois empatados, exatamente com 50 por cento cada. Uma terceira pesquisa mostrou Iohannis com 50,9 por cento.

Ponta tinha vencido Iohannis confortavelmente no primeiro turno em 2 de novembro e liderou as pesquisas de opinião antes da votação de domingo.

(Por Radu-Sorin Marinas e Luiza Ilie)