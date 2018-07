Eleições EUA: Entenda os próximos passos da disputa

A corrida do Partido Democrata para escolher o candidato à Presidência dos Estados Unidos pode seguir novos rumos depois dos resultados das últimas primárias, de Dakota do Sul e Montana, que garantiram o número de delegados necessário para assegurar a indicação de Barack Obama. Os republicanos já fizeram sua indicação e John McCain será o candidato do Partido para a disputa. Ele foi nomeado em março, depois de vencer as prévias em quatro Estados, entre eles o Texas e Ohio. Entenda como segue a corrida pela Casa Branca. Quais são os próximos passos? Apesar de ter declarado a vitória na disputa democrata, a indicação de Obama não será confirmada até que sua rival, Hillary Clinton, admita a derrota. No entanto, a senadora afirmou, logo depois das primárias de terça-feira, que não irá tomar nenhuma decisão por enquanto. "Nos próximos dias, eu consultarei os eleitores e líderes do partido para determinar que rumo irei tomar, levando em consideração os interesses do nosso partido e do nosso país", disse a senadora. Depois do discurso da senadora, Obama entrou em contato com Hillary e sugeriu um encontro, quando ela estivesse disposta. Essa reunião não deve acontecer imediatamente. Hillary Clinton quer alguma coisa de Obama? Ela já deu indícios de que estaria aberta a concorrer como vice de Barack Obama. Além disso, seu objetivo pode ser ocupar um cargo no seu governo, caso ele seja eleito. Há especulações de que Hillary espera que o senador ofereça ajuda para pagar algumas de suas dívidas de campanha e que Bill Clinton estaria interessado em assumir um papel de peso na campanha eleitoral do Partido Democrata. Quais são os números da disputa democrata? Um candidato precisa de 2.118 delegados para ser nomeado. Segundo as projeções iniciais, Obama já teria conquistado o apoio de 2.154. Hillary declara que ganhou a maioria do voto popular. No entanto, ainda há discussão sobre esses números. De acordo com o website de análise política RealClearPolitics, Clinton teria conquistado o voto popular apenas se os números do Michigan fossem incluídos, mesmo atribuindo os votos indecisos para Barack Obama e ainda se a contagem dos votos no Iowa, Nevada, Washington e Maine - que ainda não divulgaram o resultado de suas prévias - fosse ignorada. No entanto, o RealClearPolitics oferece estimativas sobre o resultado nestes Estados indicando que Obama teria conquistado, em uma disputa apertada, a maioria do voto popular. A decisão sobre os delegados da Flórida e do Michigan pode alterar a situação? Em 31 de maio, o Comitê de Regras do Partido Democrata decidiu permitir que os delegados partidários dos Estados da Flórida e de Michigan possam votar, com direito a meio voto cada um, na Convenção Nacional. Com essa decisão, o número de delegados necessários para garantir a indicação aumentou de 2.016 para 2.118. No Michigan, Hillary ganhou o apoio de 69 delegados, comparados com 59 do seu rival. Na Flórida, a senadora emplacou 105 delegados, contra 67 que optaram por apoiar Obama. Esses números reduziram a liderança de Obama em 48 delegados, mas já que esses delegados terão apenas meio voto cada um, o ganho real de Clinton foi de apenas 24 delegados. A senadora tem o direito de apelar da decisão. Se a decisão final for levada para a Convenção do Partido Democrata em Denver, em agosto, tudo pode depender dos chamados superdelegados, que não são escolhidos nas prévias. Cerca de 150 superdelegados ainda não decidiram qual candidato irão apoiar. O que acontece agora que os democratas parecem ter um suposto indicado? O foco irá se voltar para a disputa entre John McCain e seu rival democrata. McCain e Obama já começaram a discussão sobre questões relacionadas ao Iraque e à segurança nacional. Além disso, ambos estão concentrando a atenção nos Estados em que a disputa entre os dois partidos é mais apertada nas eleições de novembro. A lista inclui Estados grandes como Flórida, Michigan, Ohio e Pensilvânia e outros menores como Iowa, Minnesota, Nevada, Novo México, New Hampshire, Oregon, Virginia e Wisconsin. Qual a vantagem de McCain já ter garantido a indicação do Partido Republicano? Ter assegurado a nomeação antecipou o início da campanha de McCain. Ele já teve dois meses para planejar e levantar fundos para sua campanha, enquanto os democratas mantinham a disputa. Apesar disso, a disputa acirrada entre os pré-candidatos democratas fez com que muitos americanos se registrassem como eleitores do Partido, o que pode ser uma vantagem para os democratas nas eleições de novembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.