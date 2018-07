Eleições EUA: Mais de 30 Estados iniciam votação antecipada

Faltando cerca de duas semanas para o dia da eleição presidencial dos Estados Unidos, a votação antecipada tem início nesta segunda-feira em mais de 30 Estados americanos. Cerca de 30% do eleitorado americano deve aderir a esquemas de votação antecipada ou à distância, que permitem que os cidadãos votem antes do dia oficial de pleito, em 4 de novembro. Anteriormente, o voto à distância era reservado para pessoas que estavam impossibilitadas de votar no dia da eleição. Agora, vários Estados adotam algum tipo de votação à distância ou antecipada, seja pessoalmente ou pelo correio. Os resultados do voto antecipado não são divulgados até o dia da eleição. Os programas de votação antecipada vêm ganhando popularidade nos últimos anos nos Estados Unidos. Vários eleitores preferem votar pelo correio porque temem problemas e longas filas nos locais de votação em novembro. No Estados de Ohio, o processo de votação antecipada e à distância teve início no dia 30 de setembro e gerou polêmica, já que novos eleitores podiam se registrar e votar no mesmo dia. Antes, o registro tinha que ser feito 30 dias antes da votação. Campanha O correspondente da BBC no Estado da Flórida Andy Gallagher afirma que os principais candidatos à Presidência adotaram estratégias diferentes na campanha pelos votos antecipados. Gallagher diz que o candidato democrata Barack Obama realiza uma campanha agressiva e em grande escala pelo voto antecipado - em comícios, através de e-mails e propaganda em videogames. Já o candidato republicano John McCain estaria realizando uma campanha mais seletiva, tentando conquistar - durante a votação antecipada - o voto daqueles que nem sempre participam das eleições presidenciais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.