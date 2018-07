Eleições tunisianas devem ocorrer em novembro, diz chefe eleitoral By Tarek Amara As próximas eleições presidenciais e parlamentares da Tunísia serão realizadas provavelmente na segunda metade de novembro, afirmou neste sábado o chefe da agência eleitoral do país, referindo-se ao pleito que deve marcar a última etapa da nação para se tornar uma democracia consolidada.